Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні РФ посилює підрозділи

У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

"З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу" , - йдеться у повідомленні у Twitter.

Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України.

"Однак на Донбасі сили, що підтримуються Росією, в основному бійці самопроголошеної Донецької народної республіки, продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька" , - йдеться в повідомленні.