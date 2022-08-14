Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні РФ посилює підрозділи
У районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.
"З 2014 року цей район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу. Російська атака, ймовірно, спрямована на захоплення траси М04, основного підходу до Донецька із заходу", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Наголошується, що минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України.
"Однак на Донбасі сили, що підтримуються Росією, в основному бійці самопроголошеної Донецької народної республіки, продовжують робити спроби штурму на північ від Донецька", - йдеться в повідомленні.