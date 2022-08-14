NYT: Україна з новим озброєнням готується переломити хід війни

Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію, йдеться у статті The New York Times, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що навесні-влітку 2022 року українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції й до 200 військових на день у нерівних боях.

Та впродовж останніх тижнів ЗСУ змінили стратегію завдяки західним озброєнням і досягли успіху, принаймні наразі, в уповільненні просування Росії.

Журналісти NYT зазначають, що отримуючи все більший арсенал далекобійної західної зброї та за допомогою партизанів, Україна змогла вразити російські сили глибоко у ворожому тилу, порушуючи тим самим критичні ланцюги постачання та вражаючи цілі, які є ключовими для бойового потенціалу Москви.

Своєю чергою, нова зброя ЗСУ змусила Росію перебудовувати свою тактику на полі бою, створивши деякий простір для прийняття українцями більш стратегічних рішень, йдеться у статті.

NYT відзначає вибухи на авіабазі в окупованому Криму та підриви мостів у Херсонській області.

"Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії принаймні на цей час і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні місяці" , — пише видання.

Але поряд з тим противник продовжує чинити тиск на сході й півдні, і деякі позиції поступово прогинаються. Таким чином, російські військові все ще мають достатньо сил для продовження наступальних операцій, вважають автори статті.

Зусилля України на півдні є не так зміною підходу, як розширенням за допомогою нової зброї більшої дальності стратегії, прийнятої на початку війни й покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за кількістю військовослужбовців, зброї та боєприпасів, українські збройні сили мали бути новаторськими та гнучкими, йдеться у статті.

Автори зазначають, що Україна сподівається переломити хід війни на півдні у Херсонській області.

Використовуючи HIMARS та іншу далекобійну зброю, українські сили повільно зменшили здатність Росії забезпечувати постачання територій на правому березі Дніпра, включаючи Херсон.

За словами представника українського командування, ідея полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб Росія сама відступила за Дніпро перед українським контрнаступом.