У річках Європи через рекордну посуху побачили "голодні камені"

У Нідерландах, Німеччині та Чехії знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників, повідомляє Європейська правда.

На "голодному камені" у минулі століття робили позначки критично низького рівня води в річках — провісника голоду. "Плач, коли бачиш мене" - це можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі.

"Голодний камінь" у Рейні біля німецького міста Вормс. Найдавніший напис датується 1857 роком. Пізніше дописали «голодний 1947 рік». Також камінь було видно в посушливі літа 2003 і 2018 років. Фото: drakenhoorn

У річці Рейн на території Нідерландів цього тижня фіксували потік води близько 735 кубометрів води за секунду. Раніше найнижчий показник у 2018 році становив 855 кубометрів на секунду.

У Нідерландах іноді можна побачити високе каміння з кількома смугами та датами у річках навколо старих міст. Вони нагадують про історичні паводки та катастрофічні повені.

В інших європейських країнах існує протилежна традиція: каміння на дні, яке позначає різко низький рівень води. У Німеччині та її околицях відомо про 27 каменів, більшість із них у річці Ельбі.

Одні висихають кожні кілька років, інших бачили лише кілька разів. Найстаріша відома згадка про дуже низький рівень води відноситься до 1417 року. Вона була знайдена у річці Шпрее неподалік Берліна.

Як повідомлялося, тижні спеки та нестача опадів цього літа призвели до виснаження рівня води в річці Рейні, торгової артерії Німеччини, що призвело до затримок у доставці та збільшення транспортних витрат більш ніж уп'ятеро.