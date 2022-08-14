В Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко

13 серпня в Ірпені Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на території санаторію Дубки для тих, хто втратив своє житло внаслідок війни, повідомляє Новое время.

"Сьогодні відкрили тимчасове модульне містечко Дубки у місті-герої Ірпінь. Сподіваюся, що умови, створені тут, будуть теплими та затишними для ірпінців. […] Щиро вдячний уряду Польщі за допомогу" , — сказав під час відкриття міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Фото: minregion.gov.ua

Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 особи. У містечку є туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), столові та інші зони загального користування.

Там проживатимуть особи, які втратили житло внаслідок бойових дій. Список осіб для заселення формують громади.

"У цьому місті вперше ми додали багато елементів, які є важливими для комфортного життя: бібліотека-навчальний зал з ноутбуками для уроків та при необхідності офлайн-навчання; кардіозону, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання; вулична фітнес-зона; пандуси; альтанки. Робитимемо все, щоб ці нововведення по можливості були й в наступних містечках. Тому на відкриття ми запросили голів громад, де ми вже будуємо нові модульні містечка" , — наголосив Чернишов.

Раніше такі модульні містечка були відкриті у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові.