У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
Фото: Facebook

Минулої доби в Україні загинуло близько 150 російських військових. Також ЗСУ збили вертоліт та кілька безпілотників противника.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 14.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано
  • танків – 1864 (+8).
  • бойових броньованих машин – 4126 (+11).
  • артилерійських систем – 980 (+2).
  • РСЗВ – 261.
  • засобів ППО – 136.
  • літаків – 223.
  • вертольотів – 194 (+1).
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5).
  • крилатих ракет – 187.
  • кораблів/катерів – 15.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+2).
  • спеціальної техніки – 91.

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.

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