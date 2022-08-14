У Генштабі оновили дані про втрати російських військ
Минулої доби в Україні загинуло близько 150 російських військових. Також ЗСУ збили вертоліт та кілька безпілотників противника.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 14.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано
- танків – 1864 (+8).
- бойових броньованих машин – 4126 (+11).
- артилерійських систем – 980 (+2).
- РСЗВ – 261.
- засобів ППО – 136.
- літаків – 223.
- вертольотів – 194 (+1).
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5).
- крилатих ракет – 187.
- кораблів/катерів – 15.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+2).
- спеціальної техніки – 91.
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.