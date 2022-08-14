У Генштабі оновили дані про втрати російських військ

Минулої доби в Україні загинуло близько 150 російських військових. Також ЗСУ збили вертоліт та кілька безпілотників противника.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 14.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано

танків – 1864 (+8).

бойових броньованих машин – 4126 (+11).

артилерійських систем – 980 (+2).

РСЗВ – 261.

засобів ППО – 136.

літаків – 223.

вертольотів – 194 (+1).

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5).

крилатих ракет – 187.

кораблів/катерів – 15.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+2).

спеціальної техніки – 91.

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили в Генштабі.