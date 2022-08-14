Офіс генпрокурора: в Україні з початку війни загинула 361 дитина

Станом на ранок 14 серпня офіційна кількість дітей-жертв – 361. Ще понад 711 – поранено, повідомляє Корреспондент.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У прокуратурі кажуть, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 375, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 328 навчальних закладів. З них 289 зруйновано повністю.