ВГА: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, зруйновано будинки
У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
За його словами, російські війська обстріляли мікрорайон Північний.
"На жаль, ніч знову була неспокійною. Цього разу ворог обстріляв мікрорайон Північний. Зруйновано кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомив Лях.