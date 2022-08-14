ВГА: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, зруйновано будинки

У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, російські війська обстріляли мікрорайон Північний.