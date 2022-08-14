Повітряні сили повідомили про 10 авіаударів по окупантах за добу

Ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по російських окупаційних військах, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом доби 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали удару по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника" , – йдеться в повідомленні.

У командуванні Повітряних сил додали, що в результаті авіаударів знищено близько 15 бойових броньованих машин ворога та десятки російських військових.