Угруповання Об'єднаних сил: ЗСУ збили російський ударний вертоліт

Українські зенітники за вікенд знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Угруповання Об’єднаних сил.

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52" , – йдеться в повідомленні.

Напрямок ефективної роботи зенітників не розкривається.