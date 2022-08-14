Угруповання Об'єднаних сил: ЗСУ збили російський ударний вертоліт
Українські зенітники за вікенд знищили 2 російських вертольоти Ка-52 "Алігатор", повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Угруповання Об’єднаних сил.
"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно - стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю - два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", – йдеться в повідомленні.
Напрямок ефективної роботи зенітників не розкривається.