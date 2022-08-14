ЗСУ: Піски – під контролем України, однак ситуація важка

Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча російські пропагандисти заявляли про те, що РФ повністю його контролює.

Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.