Кабмін вніс законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на паливо

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Він буде включати повернення акцизного збору для всіх видів пального без винятку, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив нардеп, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він наголосив, що законопроєкт вніс уряд, а не народні депутати.

"Тексту ще немає, але, за моєю інформацією, там буде: повернення акцизного збору для всіх видів пального без винятку, повернення ПДВ на пальне до 20% (зараз 7%)" , – зазначив нардеп.

На сайті﻿ парламенту вже є картка законопроєкту. Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету.