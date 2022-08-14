Верещук закликала жителів Херсонщини евакуюватися

Мешканці Херсонщини, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима, повідомляє Укрінформ.

Про це під час відкриття транзитного хабу в Запоріжжі для евакуйованих жителів Херсонської області сказала віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога" , - закликала вона.

За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА.

Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.