Bitcoin перевищив 25 000 доларів вперше з червня

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin перетнула позначку 25 тисяч доларів вперше з середини червня, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Зростання ціни на криптовалюту склало 2,2% до 25 031 долар у перші години з початку торгів 14 серпня. Станом на 6 ранку за нью-йоркським часом ціна склала 24 750 доларів.

Зростання Bitcoin вже п’ятий день поспіль пояснюється даними індексу споживчих цін у США, що виявились нижчими ніж очікувалось. Вартість криптовалюти все ще на 46,5% нижча за її ціну на початок 2022 року.

Інша криптовалюта Ethereum зросла на цілих 2% до 2030 доларів, перевищивши 2000 доларів вперше з 31 травня через оптимістичні прогнози щодо завершення довгоочікуваного оновлення програмного забезпечення його блокчейну, відомого як Merge.