У Єревані в результаті вибуху в ТЦ загинула людина

У Єревані в результаті вибуху в торговому центрі "Сурмалу" загинула одна людина. Ще 20 людей отримали поранення, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар МНС Вірменії Олександр Восканян.

На місці працюють 20 пожежних розрахунків, а також залучені пожежні сходи та чергує психолог.

За даними видання, під завалами знаходяться люди.

Нагадаємо, сьогодні у Єревані прогримів вибух у торговому центрі. За попередньою інформацією, загорівся склад феєрверків і салютів.

Вибух прогримів близько 12: 30 за київським часом. Після нього почалася пожежа.

Біля торгового центру сильне задимлення на великій території, жителі довколишніх будинків тримають вікна закритими через густий дим.