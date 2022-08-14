ДПСУ: росіяни обстріляли вісім громад на півночі України

Російські війська знову вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Під ворожим обстрілом опинилися сім громад Сумської області та одна – Чернігівської. Усього зафіксували 150 "прильотів".

Росіяни застосували міномети, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, гранатомети та великокаліберні кулемети. Окупанти обстрілювали Україну зі своєї території, а саме із населених пунктів Троїцьке, Миколаєво-Дар'їне, Чорноземне містечко, Теткіне.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.