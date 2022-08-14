В Україні відновлять роботу магазини відомих брендів

В Україні не всі великі міжнародні бренди, які через повномасштабне вторгнення РФ і війну призупинили роботу магазинів, зараз уже відновили діяльність. При цьому незабаром очікується їх повернення на ринок, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це голова Української Ради торгових центрів Максим Гаврюшин сказав в ефірі Українського радіо.

Як вже відомо, мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's вирішила знову відкрити заклади в нашій країні.

Компанія вводить поетапний план відновлення роботи частини ресторанів в Києві і в західних областях протягом декількох місяців.

"Крім МакДональдза в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так голосно. На початку липня відкрився Adidas, і це залишилося без уваги ЗМІ. Це була знакова подія в тому числі і для МакДональдза" , - зазначає експерт.

Гаврюшин додав, що ще не відновили свою роботу не так багато брендів: польські, турецькі бренди вже повернулися на ринок України.

"Фактично серед тих, хто ще не відновив свою роботу, знаходяться бренди компанії Ditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti і H&M. останні великі компанії, що не працюють в Україні" , - розповів він.

За словами Голови Української Ради торгових центрів, основним критерієм, який гальмує повернення цих компаній на український ринок, є бюрократія.

Що стосується планів про відкриття торгових точок іноземних торгових мереж, це очікується до кінця року.

"Ті, які ще не відкрилися, можуть цьогоріч відновити свою роботу. Спочатку це стосуватиметься Києва і регіонів, де не ведуться активні бойові дії" , - говорить експерт.

Разом з тим Гаврюшин звернув увагу, що призупинення діяльності на ринку України іноземних компаній сприяє зміцненню вітчизняних.

"Це відбувалося ще у 2014-2015 роках, коли була можливість українським компаніям зайти на ринок. Були досить сприятливі умови і цікаві місця для розміщення. Як тоді, так і зараз вони використовують цей момент для розвитку своїх мереж" , - пояснив він.

Гаврюшин також розповів про дослідження збитків українського рітейлу і торгових центрів, яке проводила його організація:

Дані показують, що зараз в Україні пошкоджено 27 торгових центрів і сума прямого збитку становить близько 400 мільйонів доларів. А ось непрямі збитки ж перевищили 1 мільярд доларів.