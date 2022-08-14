Після вибуху в ТЦ Єревана зниклими безвісти вважаються як мінімум 19 осіб

У неділю, 14 серпня, в результаті вибуху в Єреванському торговому центрі як мінімум 19 людей зникли безвісти.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу МНС Вірменії, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією відомства, після інциденту на гарячу лінію 911 надійшли повідомлення про 19 зниклих безвісти людей.

Варто зауважити, що також місцеві ЗМІ повідомляють про 25 зниклих безвісти людях після вибуху в торговому центрі.

Також в МНС додають, що вже встановлені особи двох з трьох загиблих людей в результаті вибуху в ТЦ. Ними виявилися Анаїт Мхітарян і Мисак Маргарян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу".

Станом на 20: 40 було відомо про 60 постраждалих в результаті інциденту.