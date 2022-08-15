У Судані понад пів сотні людей стали жертвами рясних злив і повеней

У Судані пройшли рясні дощі, які призвели до масштабних повеней. Унаслідок негоди загинули та постраждали десятки людей, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Згідно з повідомленням Нацради цивільної оборони країни, жертвами стихії стали 52 особи, ще 25 - поранені.

Окрім цього, зруйновано понад 5,3 тисячі будинків та ще майже 2,9 тисячі пошкоджено.

У постраждалі регіони на заході Судану вже спрямували конвої з гуманітарною допомогою та помпами для відкачування води.

До слова, метеорологи попереджають про посилення опадів у Судані.