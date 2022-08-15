До Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в рамках операції з посилення східного флангу НАТО, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За даними видання, точне число американців, які будуть дислоковані в Болгарії невідомо.

Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців з 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.