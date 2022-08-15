Трамп вимагає повернути документи, вилучені ФБР під час обшуку

Колишній президент США Дональд Трамп вимагає повернути на місце документи, вилучені агентами Федерального бюро розслідувань при обшуку в його маєтку в Мар-а-Лаго. ﻿Про це, з посиланням на New York Post, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, спецагенти ФБР забрали коробки з документами, які підпадають під адвокатську таємницю, а також папери, захищені так званим привілеєм виконавчої влади (executive privilege, мається на увазі право президента не розкривати певну інформацію).

"Я переконливо прошу негайно повернути ці документи на те місце, звідки вони були взяті. Дякую" , - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.