В Австралії створять першу повітряно-морську електростанцію

Уряд Австралії схвалив рішення щодо створення першої морської вітрової зони біля узбережжя Ґіпсленда. Старт проєкту запланований на 2025 рік, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Відтак, передбачено будівництво до 200 вітряків, найближчий з яких розташовуватиметься за 7 кілометрів від берегової лінії.

"Ми маємо одні з найкращих вітрових ресурсів у світі. Лише один оберт однієї морської вітрової турбіни дає стільки енергії, скільки середня сонячна установка на даху генерує за день" , - сказав федеральний міністр енергетики Кріс Боуен.

До слова, ці вітрові проєкти покликані заповнити місце, що утворилося після закриття вугільних електростанцій у долині Латроб.