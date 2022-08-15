Знаки Зодіаку, названі улюбленцями Фортуни

Гороскоп з 15 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, які стануть головними щасливчиками цього тижня. У грошах, коханні, фінансах - щастя може прийти раптово, ви навіть оговтатися не встигнете, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Прогнозом поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Лев - головний щасливчик тижня

На думку астролога, Леви на цьому тижні - улюбленці Фортуни. Удача їх чекає в усьому, особливо в питаннях юриспруденції, навчання, у розв'язанні питань, пов'язаних з іноземцями.

Однак потрібно акуратно інвестувати гроші. Особливо не ризикуйте чужими грошима.

Риби зможуть трохи заробити

Астролог вважає, що Риби знайдуть нове джерело підробітку й отримання додаткових доходів.

Але виникне інша проблема: як бути з дітьми та перебувати на роботі одночасно. Вихід є, експерт радить вам обговорити варіант дистанційки, що допоможе розв'язати цю проблему.

Рак зустріне кохання

Раки можуть зустріти в дорозі свою долю. Цікаво, що це буде любов з першого погляду, але ви можете про неї так і не зізнатися.

Крім того, на цьому тижні зверніть увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.