Міноборони: в польській авіації з'являться літаки зі США та Південної Кореї
Польська армія виводитиме пострадянську техніку та оснащуватиметься найсучаснішим озброєнням. Таким чином військові зможуть гарантувати безпеку держави, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блашак.
"Використовувати й надалі пострадянську техніку вже неможливо. Ми виведемо літаки МіГ-29 і Су-22 у дуже короткий термін. Окрім американських F-16 і F-35, у польській авіації з'являться південнокорейські навчально-бойові літаки", - сказав посадовець.
Він запевнив, що процес зміцнення збройних сил Польщі прогресує.
"Ми розвиваємо Військо Польське, створюємо нові підрозділи, оснащуємо солдатів сучасною технікою, посилюємо наші збройні сили, нашу авіацію. Я купую техніку, перевірену в боях, яка гарантує безпеку Польщі", - додав Блащак.