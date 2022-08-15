Міноборони Британії: Для РФ нездатність захопити Донецьку область — провал

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, Кремль розцінить нездатність військових окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що 11 серпня російські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дату референдуму про "приєднання до Росії" буде оголошено після "повного звільнення ДНР".

У червні журналісти-розслідувачі опублікували докази того, що "ДНР" планує стратегію проведення такого референдуму та забезпечення того, щоб не менше ніж 70% голосів були за приєднання до Росії.

У відомстві зазначили, що цілком імовірно, що Росія перебуває на етапі планування проведення референдуму, хоча поки незрозуміло, чи ухвалено остаточне рішення щодо проведення голосування.