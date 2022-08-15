Міноборони Британії: Для РФ нездатність захопити Донецьку область — провал
За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, Кремль розцінить нездатність військових окупувати Донецьку область як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні, повідомляє Новое время.
У зведенні відомства у Twitter йдеться, що 11 серпня російські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дату референдуму про "приєднання до Росії" буде оголошено після "повного звільнення ДНР".
У червні журналісти-розслідувачі опублікували докази того, що "ДНР" планує стратегію проведення такого референдуму та забезпечення того, щоб не менше ніж 70% голосів були за приєднання до Росії.
У відомстві зазначили, що цілком імовірно, що Росія перебуває на етапі планування проведення референдуму, хоча поки незрозуміло, чи ухвалено остаточне рішення щодо проведення голосування.
"Кремль, швидше за все, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні", - йдеться у повідомленні.