Зведення Генштабу: Росіяни втратили ще 12 танків та 200 вояк
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з 24.02 по 15.08 втратили близько 47,8 тисячі вояк та 1876 танків.
Загальні втрати росіян за час війни склали:
- особового складу – близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1876 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,
- артилерійських систем – 985 (+5) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засобів ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 195 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),
- крилатих ракет - 187 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од,
- спеціальної техніки - 92 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.