Стан в регіонах: РФ обстріляли Миколаїв, інтенсивно б'ють по Донеччині

За даними голів обласних військових адміністрацій, в ніч на 15 серпня росіяни обстріляли Харківську й Сумську області зі своєї території, пошкодили навчальний заклад і готель у Миколаєві, на Донеччині обстріляли Костянтинівку, Слов'янськ та Авдіївку, повідомляє Українська правда.

Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав ворожих обстрілів, внаслідок яких пошкоджено заклад освіти. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в навчальному закладі через обстріл обвалилася частина будівлі. Також внаслідок обстрілу близько 02:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Також вночі ворог обстріляв с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

В неділю протягом дня, ввечері і в понеділок зранку – обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Вночі також обстрілів зазнало с. Поляна Широківської громади, пошкоджені житлові будинки та гаражі.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.

Херсонщина: жителі Херсону чули автоматні черги, згодом був черговий влучний удар Збройних сил України по Антонівському мосту.

Сумщина: зранку – мінометний обстріл Середино-Будської громади, щонайменше 15 прильотів. Обстріл триває з 7 ранку. Наслідки уточнюються.

У неділю за день росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Понад 100 "прольотів".

Харківщина: із російського Бєлгорода вночі випустили більше 10 ракет по Харківщині. У Харкові – влучання в одне із цивільних підприємств, виникла пожежа. Без постраждалих.

По області вночі зафіксували влучання ракет в Мерефі. Снаряд потрапив у землю на території одного з цивільних підприємств, інші влучання встановлюються.

Попередньо вночі зафіксували також ракетний удар у Чугуєві.

Обстрілів протягом доби зазнавала Чугуївщина, Ізюмський район, виникали пожежі на складських приміщеннях, окупанти влучали по сміттєзвалищах, лісосмугах, господарчих спорудах.

Дніпропетровщина: ворог ударив по Синельниківському та Нікопольському районах.

Нікопольський обстріляли з "Градів". У Нікополі є руйнування цехів, складів та алмінбудівель на промисловому підприємстві. Без постраждалих.

У Марганецькій громаді – без руйнувань та постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

У Синельниківський район прилетіли чотири ворожі ракети. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі з’ясовуються.

Одну ворожу ракету над Дніпропетровщиною збили захисники України.

Донеччина: вночі – обстріл Костянтинівки, центральної частини Слов'янська, масований артобстріл старої частини та центру Авдіївки.

За добу з артилерії, РСЗВ "Смерч", "Град", ЗРК "С- 300" обстріляні Миколаївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Авдіївка, Костянтинівка, смт. Велика Новосілка, с.Андріївка, смт.Райгородок, смт. Нью-Йорк, с.Галицинівка, с.Карлівка, с.Первомайське, с.Ласточкино, с.Георгіївка.

Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 28 приватних житлових будинків, приміщення Слов’янської ТЕС, фільтрувальна станція КП "Вода Донбасу", 2 цивільних автомобіля, гараж, ангар.

За добу по області 3 загиблих, 13 поранених цивільних.

Луганщина: на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.

Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.