Кличко закликав готувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри

Міський голова Києва Віталій Кличко закликає киян підготуватися до того, що цієї зими у домівках буде холодно, можуть бути перебої з газо- та електропостачанням, повідомляє Українська правда.

"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії.

Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо" , - повідомив очільник столиці.

За словами Кличка, міська влада закупила генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18" , - підкреслив міській голова.

Кличко додав, що "можуть бути і перебої з електрикою", але влада зробить усе, абицього не було.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему" , – уточнив він.

Мер також сказав, у березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, а зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці приблизно три мільйони людей – хоч і не всі з них кияни.

"Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто" , – сказав Кличко.

Він також наголосив, що "Київ був метою агресора і метою агресора залишається", але запевнив, що столиця тепер набагато краще підготовлена до ймовірного наступу ворога.