Мінфін: Україна очікує до $16 млрд допомоги до кінця року

До кінця року Україна сподівається отримати до 16 млрд доларів зовнішнього фінансування, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів ", - сказав він.

Так, у вересні очікуються надходження за програмою макрофінансової підтримки від ЄС, за якою Україна ще має отримати 8 млрд євро. При цьому кошти надійдуть кількома траншами, у вересні - не всі.