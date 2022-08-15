Зеленський звільнив керівників управлінь СБУ у Києві та трьох областях
Президент Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та Київській, Львівській та Тернопільській областях.
Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.
Так, указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області.
Указом №576/2022 Президент звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.