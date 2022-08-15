Енергоатом повідомив про наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС

Енергоатом повідомив про наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС

Російські окупаційні війська минулого тижня кілька разів обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Усі результати обстрілів озвучив Енергоатом.

Станом на 08:00 15 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Так, внаслідок російських обстрілів:

  •     на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків було відключено;
  •     окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків та відкритий розподільний пристрій 750 кВ;
  •     пошкоджено пожежну частину, розташовану на території ЗАЕС та призначену для її захисту від пожеж;
  •     існує ризик витоку водню та розпорошення радіоактивних речовин;
  •     пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.

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