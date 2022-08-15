Енергоатом повідомив про наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС
Російські окупаційні війська минулого тижня кілька разів обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Усі результати обстрілів озвучив Енергоатом.
Станом на 08:00 15 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Так, внаслідок російських обстрілів:
- на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків було відключено;
- окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків та відкритий розподільний пристрій 750 кВ;
- пошкоджено пожежну частину, розташовану на території ЗАЕС та призначену для її захисту від пожеж;
- існує ризик витоку водню та розпорошення радіоактивних речовин;
- пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.