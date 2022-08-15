Енергоатом повідомив про наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС

Російські окупаційні війська минулого тижня кілька разів обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Усі результати обстрілів озвучив Енергоатом.

Станом на 08:00 15 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Так, внаслідок російських обстрілів: