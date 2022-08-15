ОК "Південь": важка техніка по Антонівському мосту не проїде

Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині, повідомляє Українська правда.

Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ".

﻿"Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки.

Ми проводжуємо (тримати - ред.) вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що у ворога є висока залежність від цих артерій" , - заявила вона. ﻿

Гуменюк не уточнила, про які самі мости йдеться, крім Антонівського на Херсонщині. Однак у неділю Гуменюк підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст.