Нардеп: Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 діб. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що воєнний стан продовжено до 21 листопада 2022 року.
Також Рада підтримала затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Обидва голосування "ЗА" - 328 депутатів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 серпня, вніс до Верховної Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану.