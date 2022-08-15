Нардеп: Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 діб. Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що воєнний стан продовжено до 21 листопада 2022 року.

Також Рада підтримала затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Обидва голосування "ЗА" - 328 депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 серпня, вніс до Верховної Ради законопроекти щодо продовження мобілізації та воєнного стану.