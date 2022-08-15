На залізничному вокзалі Харкова посилять заходи безпеки
Укрзалізниця посилює заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова, зокрема буде встановлено комплексну систему огляду багажу пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - йдеться в повідомленні.
Потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи, додала УЗ.
"Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу", - наголосили в УЗ.