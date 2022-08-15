Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 млрд гривень
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.
За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.
Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема:
- Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці – 145,3 млрд грн);
- Міністерству внутрішніх справ – +23 млрд грн;
- Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;
- Службі безпеки України +2.5 млрд грн;
- Управлінні держохорони +197 млн грн;
- Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;
- Держспецзв’язку +425 млн грн.
Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн грн.
Правку про виділення додаткових 12,7 млрд "Нафтогазу" на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили.
Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету на 270 мільярдів грн – в основному передбачається, що додаткові кошти підуть на сектор безпеки й оборони.
Держава планує виділити додатково 12,7 млрд грн (350 млн доларів) для НАК "Нафтогаз України" з метою закупівлі ним природного газу для проходження опалювального сезону.