Нардепи: ВР обрала нових членів Вищої ради правосуддя

Верховна Рада підтримала кандидатури Романа Маселка та Миколи Мороза на посади членів Вищої ради правосуддя – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко﻿ («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк﻿ («Голос») 15 серпня.

Железняк уточнив, що Мороз набрав на рейтинговому голосуванні 291 голос, Маселко – 203.

Гончаренко додав, що наразі у ВРП призначені шестеро членів із 22, а кворум становить 15 людей.

«Тобто ВРП майже півроку (з 22 лютого) нормально не функціонує. І не треба все перекладати на війну» , – заявив він.

На посади претендували четверо осіб. За квотою Верховної Ради до Вищої ради правосуддя могла увійти суддя Олена Заічко (137 голосів) та адвокат, колишній інспектор ВРП Віталій Талько (79 голосів).

Вища рада правосуддя (ВРП) — утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.