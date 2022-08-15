Bloomberg: ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з 2020 року

Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року. Першою жертвою економічного спаду може стати Німеччина — вже у третьому кварталі-2022, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на думку економічних експертів, опитаних агентством.

Головна причина рецесії - дефіцит енергоресурсів у поєднанні із рекордною інфляцією.

Імовірність скорочення обсягів виробництва протягом двох кварталів поспіль експерти оцінили у 60% порівняно з 45% у серпні та з 20% до вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що інфляція в середньому в єврозоні становитиме майже 8% у 2022 році, що приблизно в чотири рази перевищує мету Європейського центробанку, та 4% у 2023 році. Респонденти, як і раніше, вважають, що до 2024 року інфляція сповільниться до цільового показника в 2%.

Раніше повідомлялося, що інфляція в США сягнула максимуму за 40 років.