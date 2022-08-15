Рада ухвалила закон про "митний безвіз" з Євросоюзом

Верховна рада України ухвалила закон про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це у своєму Telegram повідомив депутат Ярослав Желєзняк, який є також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Рада схвалила №7420 про "митний безвіз" та приєднання до системи NCTS. В цілому – 275" , - повідомив він.

Як раніше пояснили у Мінфіні, після приєднання України до NCTS український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією);

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами Єврокомісія схвалила на початку липня.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року в пілотному режимі, а з березня 2021 року розпочали етап національного застосування NCTS. Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року.