МВС: до навчального року готові близько 40% навчальних закладів в Україні

До навчального року готові близько 40% навчальних закладів в Україні. Про це повідомила заступниця голови МВС Катерина Павліченко під час брифінгу в понеділок, 15 серпня, повідомляє Новое время.

За словами представниці МВС, станом на середину серпня проведено огляд понад 21 тисячі об'єктів закладів освіти — 80% від усіх на території, підконтрольній Україні. Вона нагадала, що в кожному регіоні та громаді рішення про очне навчання ухвалюватимуть окремо.

"...За показниками безпеки, до початку освітнього процесу в очній формі готові близько 40% навчальних закладів. Але органи місцевого самоврядування окремо ухвалюватимуть рішення про навчання з огляду на безпекову ситуацію" , - розповіла заступниця міністра.

Павліченко також сказала, що ДСНС, МВС і Міносвіти впроваджують у навчальних закладах «класи безпеки», мета яких — навчати основам цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 48 таких класів вже існують на базі шкіл.

Кабінет міністрів рекомендував школам розпочати навчальний рік 1 вересня, а університетам — 15 серпня, за винятком перших курсів.

Міністр освіти Сергій Шкарлет казав, що при обласних військових адміністраціях в Україні створять спеціальні комісії, які визначатимуть, чи безпечно розпочинати очне навчання в місцевих школах з 1 вересня.

За словами Шкарлета, у разі небезпеки формат навчання може бути дистанційним чи змішаним, а очна форма можлива лише за погодженням з обласними та Київською військовою адміністрацією. Він також сказав, що батьки, які не хочуть віддавати дитину на очне навчання, можуть обрати інший формат — дистанційний, індивідуальний або екстернат.

У МВС заявили, що очне навчання розпочнеться лише в тих закладах освіти, які повністю відповідатимуть вимогам безпеки в умовах воєнного стану.