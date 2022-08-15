Гайдай: внаслідок вибуху в Попасній могли загинути більше 100 "вагнерівців"

Внаслідок удару ЗСУ по штабу російської приватної військової компанії "Вагнера" в тимчасово окупованій Попасній, ймовірно, ліквідовано понад 100 російських найманців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай в ефірі національного телемарафону та в своєму Telegram.

"Луганщина тримає оборону. Черговим доказом стала "бавовна" в Попасній із загибеллю "вагнерівців". Поки що деталей не будемо озвучувати. Але якщо виявиться, що врешті більше 100 вагнерівців із керівного складу загинуло, це для нас уже не буде новиною".

Гайдай порадив дочекатися офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ, але зазначив, що куратор ПВК Євген Пригожин, швидше за все, ніяк не постраждав, але серед вбитих, мовляв, є його заступники.

14 серпня російські телеграм-канали повідомили про удар ЗСУ по штабу "ПВК Вагнера" в окупованій Попасній Луганській області, фото якого днями опублікував російський воєнкор.