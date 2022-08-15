СБУ повідомила про підозру ще двом високопоставленим колаборантам

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще двом високопоставленим колаборантам з окупаційних адміністрацій на тимчасово підконтрольних РФ територіях, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 15 серпня, розповіли у прес-службі СБУ.

Йдеться про так званих «голів» захоплених російськими військами Куп’янського району Харківської області та одного з псевдоутворень, незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганської області.

Перший фігурант погодився стати російським гауляйтером ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, активно закликаючи місцевих жителів співпрацювати із загарбниками.

Щодо другої підозрюваної, то раніше вона працювала в агропромисловому комплексі, однак в обмін на лояльність отримала фейкову посаду і відразу ж почала активно «перепідпорядковувати» українські сільгосппідприємства, захоплені РФ.

Проти обох колаборантів було розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111−1 КК України.