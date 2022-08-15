Зеленський та Залужний привітали Польщу з Днем Збройних сил

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали Польщу з Днем Збройних сил польською мовою, повідомляє Новое время.

Зеленський наголосив, що тільки разом Польща та Україна зможуть зберегти незалежність своїх держав перед російською агресією.

"Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців та поляків. Це питання волі. Лише разом, ми можемо захистити незалежність наших держав на покоління вперед. І ми насправді разом — як друзі, союзники та брати. Разом боремося і обов'язково разом відсвяткуємо нашу та вашу перемогу у битві за свободу та наше спільне європейське майбутнє, що відбувається зараз. Я дякую вам за історичну підтримку. Щиро вітаю із Днем Збройних сил Республіки Польща" , - заявив президент.

Залужний додав, що сьогодні, як і понад 100 років тому, Україна та Польща протистоять спільному ворогові.

"Дорогі побратими! Від імені Збройних Сил України та особисто від себе вітаю вас із Днем Війська Польського. У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність і врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у цій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогові. Щиро вдячний польському народу за допомогу та підтримку у цей складний час! Ми боремося за нашу та вашу свободу! Разом переможемо" , - заявив Залужний.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв, що якби не героїчний опір українців, під загрозою були б Польща та країни Балтії.