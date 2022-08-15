SRF: Швейцарія переглядає правила для біженців з України

Швейцарія переглядає правила соціальної допомоги для біженців із України. Тепер зняття коштів із українських рахунків чи отримання вигоди від будь-яких українських активів зараховуватиметься як дохід. У такому разі грошова допомога від Швейцарії скорочуватиметься, повідомляє Обозреватель.

Про це пише видання SRF.

"60 тис. біженців отримали статус S, що означає, що люди повернуться додому як тільки війна закінчиться. Всі вони отримували соціальну допомогу, незалежно від активів на кшталт коштовностей, банківських рахунків та нерухомості в рідній країні" , – йдеться в матеріалі.

При цьому біженці з інших країн Швейцарії не мають таких привілеїв. Крім того, отримувати соціальну допомогу могли і заможні українці, що викликало невдоволення у суспільстві, пише видання.

Єдиним активом, який не враховуватиметься у нових правилах, стане автомобіль. Його враховувати при розрахунку нової суми соціальної допомоги, т.к. транспорт необхідний українцям для повернення додому, коли закінчиться війна, зазначила влада Швейцарії. Щоправда, поки що виняток запроваджується лише до кінця 2022 року.

Проте частину українських біженців звільнили від сплати податків у Польщі. Натомість їхні податкові відрахування будуть надсилатися в Україну. Йдеться лише про співробітників тих компаній, які не мають зареєстрованих представництв у Польщі.