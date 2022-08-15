Федоров: у Мелітополі очікують катастрофу під час опалювального сезону

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті вже три тижні немає газу, а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть, повідомляє Українська правда.

Про це Федоров повiдомив у Telegram.

"Що стосується опалювального сезону - це майже катастрофа. 95% опалення в Мелітополі є газовим. Вже три тижні в місті немає газу. Ми розуміємо: доки не буде деокупована частина Запорізької області, газ і не з’явиться.

Скоріше за все, місто Мелітополь буде без газу (під час опалювального сезону - ред.), тому що на полагодження і відновлення цих систем потрібен час".

Федоров зазначив, що російські ЗМІ анонсували будівництво нового газогону, однак неясно, як вони планують завершити його за місяць та повернути мелітопольцям газ до початку опалювального сезону.

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