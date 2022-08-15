Синєгубов: примусова евакуація з Харкова та області не очікується

Наразі примусова евакуація з Харкова та Харківської області не очікується. Однак ситуація може змінюватись відповідно до викликів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять слова голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наразі примусової евакуації не буде. Такого рішення ще не прийнято ні по Харкову, ні по області. У нас лише два населені пункти, звідки йде евакуація - це Лозова та Барвінкове" , - заявив голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, примусова евакуація вводиться у разі:

ризику ведення активних бойових дій на цих територіях;

ризику взяття цих територій в оточення;

ризику наступу ворога.