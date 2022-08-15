Синєгубов: примусова евакуація з Харкова та області не очікується
Наразі примусова евакуація з Харкова та Харківської області не очікується. Однак ситуація може змінюватись відповідно до викликів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять слова голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Наразі примусової евакуації не буде. Такого рішення ще не прийнято ні по Харкову, ні по області. У нас лише два населені пункти, звідки йде евакуація - це Лозова та Барвінкове", - заявив голова Харківської ОВА.
За словами Синєгубова, примусова евакуація вводиться у разі:
- ризику ведення активних бойових дій на цих територіях;
- ризику взяття цих територій в оточення;
- ризику наступу ворога.
"Щодо Харкова та населених пунктів в області, крім двох мною названих, вони під таким ризиком не перебувають, але ми оперативно відчуваємо ситуацію та будемо реагувати відповідно до викликів, які будуть виникати", - додав Синєгубов.