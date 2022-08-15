Подоляк пояснив, чому РФ хоче примусити Україну сісти за стіл переговорів

Росія хоче примусити Україну якнайшвидше повернутися за стіл переговорів. Кремль прагне зробити це зараз, поки війська РФ не отримали тактичних поразок на полі бою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Якщо ми зараз сядемо за стіл переговорів, то Росія, яка не отримала ще добрячого ляпаса, тобто ще не отримала декілька суттєвих тактичних поразок на полі бою, буде проводити ту ж саму політику, яку проводить завжди" , - пояснив він.

Подоляк зазначив, що Росія розмовляє з позиції шантажу та ультиматуму. Кремль у разі поновлення переговорів буде вимагати від України відмовитися від територій. Проте після втрат на фронті переговорна позиція РФ може змінитися.

"Я хочу, щоб це розуміли у світі. Росія може сидіти за столом переговорів тільки тоді, коли отримає по зубах. Після цього вона буде певний час, не дуже довго, сприймати чужі доводи, аргументи" , - додав Подоляк.

Нагадаємо, що зараз між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що у нинішній ситуації недоречно вести переговори з РФ. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.