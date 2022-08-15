ICE: ціна газу в Європі перевищила п'ятимісячний максимум

Ціна газу в Європі в понеділок, 15 серпня, перевищила 2 400 доларів за 1 тисячу кубометрів вперше з 8 березня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Лондонська біржа ICE.

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 2 412 доларів за 1 тисячу кубометрів, або 228,895 євро за МВт/год.

Варто зауважити, що в неділю, 14 серпня, ввечері також спостерігався різкий стрибок ціни газу - до 2 350 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

Значне зростання цін на газ відбувається на тлі повідомлень "Газпрому" про те, що експорт російського газу в країни далекого зарубіжжя з початку 2022 року був скорочений на 34,7 відсотка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині стурбовані можливими атаками на об'єкти енергетичного сектора на тлі скорочення поставок російського газу в Європу.