Данілов: Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача

Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію Указом Президента України від 26.08.2021 №446.Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення.