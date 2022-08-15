Данілов: Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача
У понеділок, 15 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача", — зазначив він.
Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України щодо кібероборони держави.
З усіх розглянутих питань було ухвалено відповідні рішення.