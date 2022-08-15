Бойовики "ДНР" розпочали судилище над іноземцями, які захищали Україну

Російські окупанти погрожують стратити трьох іноземців, які захищали Україну від повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Як повідомляють кремлівські пропагандисти з РИА Новости у понеділок, 15 серпня, у псевдореспубліці «ДНР» «висунули обвинувачення» п'ятьом іноземним захисникам України: Матіасу Густафссону (Швеція), Векославу Пребегу (Хорватія), Джону Гардінґу (Британія), Ендрю Гіллу (Британія) та Ділану Гілі (Британія).

Терористи «ДНР» називають іноземців «найманцями» і погрожують стратити трьох із них — Густафссона, Пребега та Гардінґа. Интерфакс пише, що наступний етап незаконного судилища над іноземними громадянами розпочнеться у жовтні.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що всі іноземні громадяни та люди без громадянства, які беруть участь у бойових діях у лавах ЗСУ, в добровільному порядку прийняті на службу за контрактом відповідно до українського законодавства. На них поширюється правової статус комбатантів.

Бойовики «ДНР» 9 червня оголосили, що «засудили» до страти двох громадян Великої Британії Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна, які захищали Україну. Усі вони вступили до лав ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку липня стало відомо, що окупанти погрожують стратити ще двох британців - Ендрю Гілла і Ділана Гілі. У Лондоні засудили експлуатацію Росією військовополонених у політичних цілях.