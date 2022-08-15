Бійці ССО зірвали спробу прориву росіян на Бахмутському напрямку
Українські захисники із Сил спеціальних операцій зірвали спробу прориву окупантів на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це говорить сторінка Сил спеціальних операцій ЗСУ, захисники в коментарі УП.
"Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни ССО вже висунулися на перехоплення противника.
Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони.
Оператори ССО вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення".
Повідомляється, що задум росіян зірвали, а подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював.
Натомість окупанти зібрали поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки українські воїни.
Українські захисники стріляли з гранатометів РПГ 7в. Офіційно в ССО не пишуть, де зірвали спробу прориву, проте співрозмовники УП повідомили, що йдеться про Бахмутський напрямок.
Коли саме це відбулося не повідомляється.