МКЧХ: Червоний Хрест двічі відвідував полонених захисників України в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста двічі відвідував військовополонених захисників України, яких утримували в колонії в окупованій Оленівці, але не зміг поговорити з ними без свідків, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник МКЧХ Олександр Власенко у коментарі Суспільному в понеділок, 15 серпня.

"До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально за два-три дні після їхнього перевезення в Оленівку" , — повідомив він.

За словами Власенка, візит тривав недовго і не повністю відповідав вимогам МКЧХ: представники організації не мали можливості оглянути всі приміщення та поговорити з військовополоненими без свідків. Він сказав, що метою цього візиту було привести полоненим питну воду.

Речник МКЧХ додав, що зараз Червоний Хрест має доступ до деяких військовополонених, організація веде переговори щодо Оленівки.

"Що стосується Оленівки, ми, звичайно, хотіли побачити цих людей. З приводу цього ведемо переговори. І в принципі, таким каменем спотикання є те, що ми хотіли побачити людей. Для нас важливо потрапити саме в місце, де вони знаходилися. Ми хотіли побачити людей, які там були…" , — сказав він.

29 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ завдала удару по колонії в окупованій Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури над полоненими та розстріли, які здійснювали за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області.

У колонії окупанти утримували зокрема захисників Маріуполя, серед яких — бійці полку Азов.

Російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що загинули щонайменше 53 українські полонені військовослужбовці. Наступного дня в міноборони РФ опублікували список 42 загиблих. В Україні заявили, що поки що не отримували ці дані. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок російського теракту загинули близько 40 людей і 130 дістали поранення.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, на думку міжнародних експертів, причиною вибуху в колонії була термобарична зброя. 3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація створить групу для встановлення фактів теракту Росії в колонії окупованої Оленівки.

Президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя із заводу Азовсталь. За інформацією видання Українська правда, з території Азовсталі вийшли 2449 захисників, їх утримували в окупованій Оленівці.

29 червня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники нашої країни. Серед них 95 захисників Азовсталі у Маріуполі, з них 43 — військовослужбовці полку Азов.